Ronaldo fue más determinante en el Real Madrid que Messi en el Barça, según un estudio

El estudio ha analizado a todos los jugadores de ambos equipos en los últimos 70 años (1955-2024), período que coincide con la vigencia de las competiciones europeas en las que los dos clubes españoles suelen competir, ha informado la Universidad de Extremadura (UEx) en un comunicado de prensa.

Los investigadores de Economía Aplicada José María Cordero y Daniel Santín, de las Universidades de Extremadura y Complutense de Madrid, respectivamente, han extrapolado al fútbol metodologías que evalúan la eficiencia y los cambios en la productividad en centros educativos, hospitales y municipios.

Según su trabajo de investigación, los futbolistas del Real Madrid suelen ser más productivos que los del FC Barcelona en las posiciones de portero y centrocampista; con respecto a los defensas, el rendimiento es prácticamente equivalente y, en la posición de atacante, los delanteros del Barça superan a los del conjunto blanco.

El estudio recoge que los más eficientes fueron Keylor Navas (Real Madrid), que ganó un gran número de títulos internacionales en las cinco temporadas que permaneció en el club, y Busquets, portero que logró ganar 12 títulos nacionales y cuatro internacionales jugando poco más de 100 partidos en sus siete temporadas, en muchas de las cuales fue suplente.

Aunque porteros históricos como Iker Casillas y Víctor Valdés jugaron muchos más partidos y ganaron más títulos, sus logros se distribuyen en un mayor número de temporadas, "lo que reduce su productividad medida como el rendimiento obtenido por temporada".

Dos jugadores destacan por encima del resto: Ronald Koeman y Fernando Hierro, quienes se caracterizaron por "una excepcional capacidad goleadora —rara en su posición— y por haber contribuido decisivamente a los títulos de sus equipos".

En concreto, el holandés logró sus registros en menos temporadas, lo que le otorga un nivel de productividad muy superior al de otros jugadores del Barça que lograron ganar más títulos, como Dani Alves, Gerard Piqué o Jordi Alba, pero que permanecieron en el club muchas más temporadas.

En el Madrid, Hierro supera a defensores de largo recorrido como Sergio Ramos o Marcelo, que también alcanzaron grandes cifras goleadoras y un gran número de títulos, pero permanecieron en el club más temporadas.

El estudio refleja otra repetición en cuanto al patrón, pues los jugadores más productivos no son necesariamente los más recordados.

En el FC Barcelona destacan Seydou Keita y Cesc Fàbregas, mientras que en el Real Madrid figuran James Rodríguez y Claude Makélélé. Todos ellos lograron una gran cantidad de títulos en pocas temporadas.

Leyendas como Xavi, Sergio Busquets, Kroos o Michel, pese a sus extraordinarias trayectorias, quedan por detrás en términos de productividad al haber prolongado mucho más su carrera en estos clubs.

Sin embargo, en el ataque no hay sorpresas, pues los jugadores más eficientes y productivos son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pues, a pesar de haber jugado durante muchos años en sus respectivos equipos, su volumen de goles y títulos ganados los sitúan muy por encima de cualquier otro atacante.

No obstante, el estudio revela que Cristiano Ronaldo tuvo un impacto más determinante en el rendimiento global del Real Madrid que el que tuvo Messi en el FC Barcelona.

Esta conclusión se obtiene al comparar cómo cambiaría la productividad global del grupo de delanteros de cada club si se eliminara del análisis al jugador más sobresaliente.

En el caso del Madrid, la ausencia de Cristiano supondría un empeoramiento técnico significativamente mayor que el que implicaría eliminar a Messi del conjunto de delanteros del Barça.

Aunque otros delanteros históricos como Raúl, Benzema o Luis Suárez firmaron registros espectaculares, "ninguno tuvo un peso tan decisivo en la evolución de la productividad colectiva de su club" como el que ejercieron Cristiano y Leo, han expuesto fuentes de las UEx.