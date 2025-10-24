Simeone prueba con Baena y Lenglet en el once para el Villamarín

El portero Jan Oblak; los laterales Marcos Llorente y David Hancko; el central José María Giménez; los medios Pablo Barrios y Koke Resurrección; los extremos Giuliano Simeone y Nico González y el delantero Julián Alvarez completaron el once ensayado en la sesión de este viernes.

A falta de dos entrenamientos más antes de la visita al Benito Villamarín y con la única baja de Johnny Cardoso por lesión, esa es la idea del equipo inicial que maneja Simeone, con la alternativa también de Thiago Almada, aunque el argentino actuó con el probable equipo suplente en los ejercicios tácticos de este viernes.

Baena retornará al once, según esas pruebas, tras su suplencia ante el Arsenal y su titularidad del pasado sábado ante Osasuna; al igual que Lenglet, baja ante el conjunto navarro por sanción, reserva en Londres y ahora con la probabilidad de regresar al once por Robin Le Normand.

En el centro de la zaga se consolida de nuevo José María Giménez. Fuera de competición desde el pasado 20 de junio, cuando se lesionó en el Mundial de Clubes, desde su reaparición ante Osasuna no se ha movido de la titularidad.

También jugó desde el inicio contra el Arsenal y ahí apunta de nuevo frente al Betis, con Marcos Llorente y David Hancko reafirmados como laterales derecho e izquierdo, respectivamente, según las pruebas, en las que no participó Matteo Ruggeri, ausente de la sesión por una indisposición.

La línea del medio campo con Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Nico González también está afianzada en el once tipo de Simeone, en el que es indiscutible Julián Alvarez. Todos ellos jugarán también de inicio frente al Betis.

Sorloth, titular en Londres, volvería al banquillo, en el que empezaría por primera vez en este curso Le Normand (ha jugado todos los duelos hasta ahora de esta temporada con el Atlético desde el inicio) y en el que seguiría Antoine Griezmann por segundo encuentro consecutivo.