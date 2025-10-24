Slot justifica el mal momento de Salah: "Es un momento difícil para todos"

Los 'Reds' rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas -tres en la Premier y una en Liga de Campeones- al ganar este martes en la competición europea al Eintracht de Frankfurt (1-5), en un duelo en el que Salah fue suplente.

"Todo el mundo ha atravesado un mal momento. Los jugadores fallan ocasiones y él es un ser humano, aunque no estemos acostumbrados a que pierda oportunidades de gol. Han habido bastantes cambios en el equipo y hay que adaptarse a ello", dijo el neerlandés este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Brentford.

"Lo principal es que siempre ha marcado goles para el Liverpool y lo último que me preocupa es qu vuelva a marcar goles. Lo ha hecho toda su vida y espero que lo haga de nuevo en las próximas semanas y meses", añadió.

El delantero, que en la pasada campaña lideró a su equipo a ganar el título de Premier con 29 goles y 18 asistencias, apenas ha marcado tres goles en doce partidos este curso, uno de ellos de penalti, y ha dado tres asistencias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El conjunto inglés, que va tercero a cuatro puntos del Arsenal, que es líder, tratará de volver a conseguir una victoria en el torneo doméstico ante el Brentford para acercarse a los puestos de cabeza.