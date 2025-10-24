Sólo 4 triunfos del Betis, todos por la mínima, en las 20 últimas visitas del Atlético

La temporada pasada, el equipo adiestrado por el chileno Manuel Pellegrini le ganó al Atlético gracias a un gol de Giménez en propia meta y repitió el marcador logrado en las campañas 2018/19 (marcó Canales), 2005/06 (con tanto de Capi) y 2004/05 (cuando anotó Joaquín).
El entrenador atlético, el argentino Diego Simeone, sólo ha cosechado dos derrotas en sus veintisiete enfrentamientos contra el Betis, en los que ha sumado diecinueve victorias y seis empates, el último de los cuales fue hace dos campañas en el Benito Villamarín, donde su último triunfo data de octubre de 2022.
En los duelos que Simeone ha dirigido frente a Pellegrini, el argentino domina con nueve triunfos, cuatro empates y una sola derrota, la referida del curso pasado, en catorce enfrentamientos.
A pesar de esta racha reciente, el balance de los duelos entre Betis y Atlético en la capital andaluza todavía sonríe a los locales, que han vencido en 27 de los 68 encuentros de la serie contra los 26 triunfos rojiblancos y los 15 empates registrados.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy