Sólo 4 triunfos del Betis, todos por la mínima, en las 20 últimas visitas del Atlético

Sevilla, 24 oct (EFE).- El Betis, que el lunes recibe al Atlético de Madrid en el cierre de la décima jornada de LaLiga, sólo ha logrado cuatro victorias, todas ellas por la mínima, en las veinte últimas visita del conjunto colchonero, que ha sumado desde 2006 diez triunfos y seis empates en el feudo verdiblanco.