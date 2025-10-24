Un duelo autonómico marcado por la necesidad de ganar

El Valencia, que tan solo ha sumado dos puntos en los últimos cuatro partidos, buscará un triunfo con el que cortar una dinámica que comienza a ser peligrosa y que le ha dejado a tres puntos de distancia con la zona de descenso.

Pese a que cada año el equipo local ha ido a peor, con dos serios peligros de descenso, el Villarreal, con una trayectoria reciente totalmente opuesta a la de los valencianistas, no logra ganar en Mestalla desde 2017 con cinco victorias para los locales y dos empates.

Por ello, el Valencia se aferra a Mestalla, que en los últimos años ha sido clave en la supervivencia del club en Primera División, y en esta temporada las dos únicas victorias logradas han sido en un estadio centenario que en los últimos partidos exigió mucho más a su equipo, incluso con pitos.

Carlos Corberán seguirá sin poder contar con el central Mouctar Diakhaby, con una lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha, el extremo Largie Ramazani, lesionado del cuádriceps de la pierna derecha, y con problemas en la rodilla, pero sin un parte médico, tampoco estarán ni el lateral Dimitri Foulquier ni el centrocampista Filip Ugrinic.

Ante las bajas de dos titulares indiscutibles como Diakhaby y Foulquier, en Mestalla repetirá la titularidad de Mendizorroza el lateral Thierry Rendall mientras que José Copete, que ha mejorado, en palabras de Corberán, de “manera abismal” de su golpe en el último partido y pudo completar el último entrenamiento, sería el titular y, si no estuviera recuperado, sería titular el suizo Eray Cömert.

Por su parte, el Villarreal llega a Mestalla inmerso en una racha de resultados negativos, ya que suma cuatro partidos seguidos sin ganar entre la competición doméstica y la Liga Campeones. Los amarillos no habían acumulado tantas jornadas sin ganar desde hace más de un año.

El Villarreal necesita volver a ganar para mantenerse en la parte más alta de la tabla clasificatoria y acabar con esta mala dinámica que ha empañado su gran inicio de temporada.

Para este encuentro, Marcelino sólo cuenta con las bajas de larga duración de los centrales Logan Costa y Willy Kambwala, mientras que es duda el también central Rafa Marín.

Respecto al posible once, habrá que ver si el técnico da descanso alguno de los jugadores que jugaron el pasado martes el partido Liga de Campeones ante el Manchester City (0-2).

Fuera del terreno de juego, ambos equipos homenajearán a los afectados por la dana en primer aniversario de la tragedia que sucedió el pasado 29 de octubre.

Valencia: Agirrezabala; Thierry, Copete, Tárrega, Gayà; Rioja, Javi Guerra, Pepelu o Santamaría, Diego López; Hugo Duro y Danjuma

Villarreal: Arnau Tenas, Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Cardona; Pape Gueye, Comesaña, Ilias Akhomach, Moleiro; Ayoze y Mikautadze.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité castellano-manchego)

Puestos: Valencia (14º, 9 puntos) Villarreal (3º, 17 puntos)

El dato: El Valencia no pierde en Mestalla contra el Villarreal desde 2017 con cinco victorias y dos empates

La frase: Corberán: “No siento que el equipo haya perdido capacidad competitiva, pero tenemos que jugar mejor”

Bajas: Diakhaby y Ramazani (lesión), Foulquier y Ugrinic (molestias) en el Valencia y Logan Costa y Kambwala (lesionados de larga duración) en el Villarreal

Alta: Mouriño regresa tras sanción en el Villarreal

Duda: Rafa Marín por problemas físicos en el Villarreal.