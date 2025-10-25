0-0. Nico Paz se estrella con los argentinos del Parma

Partido en el que el argentino Nico Paz no es capaz de asistir o marcar, partido en el que al Como le cuesta crear oportunidades claras de gol. Protagonista en 8 de los 9 goles de los de Fàbregas con 4 tantos y 4 asistencias, no pudo esta vez superar un equipo en el que juegan cuatro compatriotas.

Brilló el Parma en una defensa liderada por Valenti, ayudado en fase defensiva por el centrocampista Estévez, pero no pudo en Pellegrino, delantero centro, marcar para regalar al Parma lo que hubiera sido su segunda victoria de la temporada, después de la cosechada ante el Torino. Un total de 7 puntos suma el combinado parmesano, con 3 de colchón respecto al descenso.

Sacó un resultado más que valioso Carlos Cuesta, el técnico más joven de la Serie A, ante uno de los técnicos más valorados en el fútbol italiano como es Cesc Fàbregas, que pelea por meterse en puestos europeos con un equipo que juega uno de los mejores fútbol de la temporada, en lo que fue el duelo de técnicos españoles en el banquillo.

La más ocasión más clara fue de los parmesano, un remate de su compañero italiano Patrick Cutrone, ex del Como, que se estrelló con la madera. El empate deja al Como 1907 sexto con 13 puntos y al Parma décimo quinto con 7 unidades, a la espera de que se complete esta octava jornada de Serie A.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy