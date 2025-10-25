Carvajal, Trent, Huijsen y Ceballos regresan a la convocatoria

Xabi Alonso recupera a sus dos laterales derechos, Carvajal y Trent, tras superar ambos sendas roturas musculares. También refuerza el centro de la zaga Dean Huijsen, ausente los dos últimos partidos por una pequeña rotura en el sóleo izquierdo, y el centro del campo Dani Carvajal, que supera una sobrecarga.

Carvajal cayó lesionado el pasado 27 de septiembre, cuando en el derbi madrileño en el Metropolitano sufría una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha. Días antes, el 16 de septiembre, había caído el inglés Trent, por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Junto a los cuatro regresos a la convocatoria, Xabi Alonso cambia el puesto de tercer portero, dando entrada a Sergio Mestre por Fran González, y descarta respecto a la convocatoria de la Liga de Campeones en el partido ante el Juventus, al centrocampista Thiago Pitarch.

La convocatoria del Real Madrid para el clásico la forman:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Defensas: Carvajal, Trent, Huijsen, Militao, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García y Mendy.

Centrocampistas: Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler y Jude Bellingham.

Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.