Cerro vence a Peñarol y Nacional queda a 90 minutos de ser campeón de la Tabla Anual

La lluvia que cayó durante el partido en el Estadio Luis Tróccoli no le impidió a los locales quedarse con un triunfo en el que el Aurinegro se jugaba puntos clave para intentar quedarse con el Clausura.

Con un gol de cabeza, a los 24 minutos Enzo Larrosa abrió el marcador a favor del equipo Albiceleste, que se fue al descanso con ventaja de 1-0 sobre los dirigidos por Diego Aguirre.

Ya en el segundo tiempo el local selló la victoria con un gol de tiro libre convertido por Ignacio Neira.

Este resultado mantuvo a Peñarol como único líder del Clausura con una ventaja de cinco puntos sobre Nacional, que, si gana este domingo, se pondrá a dos con seis por jugarse.

Líder de la Tabla Anual acumulada, el Tricolor aventaja en ella a Peñarol por cuatro unidades, por lo que, tras la derrota del Aurinegro, solo necesita ganarle a Montevideo Wanderers para consagrarse campeón.

El ganador del Torneo Clausura disputará las semifinales de la Liga Uruguaya contra Liverpool, que se quedó con el Torneo Apertura.

De ese encuentro saldrá el finalista que se medirá por el título con el equipo que conquiste la Tabla Anual acumulada.