Duelo entre candidatos al ascenso en Riazor

Por la solidez defensiva que está exhibiendo el conjunto pucelano, por la presión que siempre impone el deportivismo a su equipo y por tratarse de un rival directo, el choque es de máxima importancia para los de Antonio Hidalgo, empeñado en rearmar al Deportivo desde su fortaleza defensiva.

El equipo blanquiazul ha encajado gol en los últimos cuatro partidos. La baja del veterano Ximo Navarro ha creado más problemas de lo esperado en el lateral derecho. Hidalgo ya ha probado a Loureiro y Lucas Noubi en esa posición. Incluso situó a David Mella como carrilero con una línea de tres centrales.

El otro problema defensivo lo tiene en lateral izquierdo, pese a que el italiano Quagliata ya está recuperado de las molestias en la cadera que le impidieron jugar en Málaga. La lesión muscular de Escudero lo ha dejado sin un recambio natural.

Enfrente está el Real Valladolid, que recupera a Iván Alejo, tras cumplir su ciclo de sanciones, y a Amath Ndiaye, quien ha trabajado para adelantar su recuperación, aunque deberá jugar con máscara, para visitar el difícil estadio de Riazor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque el técnico blanquivioleta, Guillermo Almada, no es muy dado a realizar cambios, el de Alejo parece seguro, y puesto que por delante hay otros dos partidos, podría introducir alguna variante más, si bien lo lógico es que estas las realice en el compromiso copero.

Por tanto, ya que el preparador uruguayo sigue mostrando su apoyo a Latasa, este podría mantenerse como principal referencia ofensiva de los vallisoletanos, aunque ha abierto las opciones para Marcos André o Jorge Delgado, que marcó su primer gol con el primer equipo ante el Sporting.

Lo que está claro es que es necesario estar más acertado de cara a la portería contraria, "porque no se pueden realizar doce o trece disparos para meter un gol", tal y como reconoció Almada en la previa de esta cita en Riazor, donde deberán "hacer un encuentro perfecto" si quieren luchar por los tres puntos.

Según explicó, el cuadro coruñés "tiene jugadores de gran jerarquía, sobre todo en la parte ofensiva, con una plantilla muy rica y un gran entrenador", pero lo que más le preocupa es que sus jugadores estén concentrados y que sean determinantes en el juego con balón.

Deportivo: Germán; Noubi, Loureiro, Dani Barcia, Quagliata; Villares, Gragera; David Mella, Mario Soriano, Yeremay; Mulattieri.

Real Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Guille Bueno; Juric, Meseguer; Peter o Amath, Chuki, Biuk; Latasa o Marcos André.

Árbitro: Daniel Palencia (Comité guipuzcoano).