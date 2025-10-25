El Benfica bate récord con el voto de más de 85.000 socios en sus elecciones

Al cierre de urnas, a las 22.00 hora local (una hora menos GMT), la cifra ascendía a 85.071, según compartió el club en su página web.
En las últimas elecciones, celebradas en 2021, votaron 40.085 socios y Rui Costa se impuso con el 84,48 % de los votos.
En esta ocasión son seis los candidatos que concurren a liderar a los encarnados, entre ellos el propio Costa, el expresidente del Benfica Luís Filipe Vieira o uno de los favoritos, el directivo João Noronha Lopes.
Los socios del Benfica votaron este sábado en 108 colegios electorales en varios países, entre ellos España, y si ningún candidato supera el 50 % de los votos, se celebrará una segunda vuelta el próximo 8 de noviembre.
