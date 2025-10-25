El Benfica bate récord con el voto de más de 85.000 socios en sus elecciones

Lisboa, 25 oct (EFE).- Más de 85.000 socios del Benfica votaron este sábado en las elecciones del club para elegir al próximo líder del equipo portugués, una cifra récord para las 'águilas' y más del doble de la registrada en los últimos comicios.