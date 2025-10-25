Giráldez recupera a Yoel Lago y Jones El-Abdellaoui para el duelo con Osasuna

El central gallego se ha recuperado de la tendinitis en la pierna izquierda que le obligó a perderse los últimos partidos, mientras que Jones El-Abdellaoui ya ha superado la gastroenteritis que le impidió jugar contra el Niza el pasado jueves.

En ese partido de la Liga Europa cayó lesionado el lateral Javi Rueda, quien estará tres semanas de baja por una rotura de grado I en el recto anterior del muslo izquierdo.

Su baja se une a la ya conocida del sueco Williot Swedberg, que sigue recuperándose del esguince de tobillo que sufrió a mediados de octubre durante un partido con la selección sub-21 de su país.