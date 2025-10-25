Luis de la Fuente se declara "defensor y gran embajador" de los vinos de Rioja

De la Fuente ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de participar en Logroño en el 57 Gran Capítulo de la Cofradía del Vino de Rioja, en el que se le ha nombrado cofrade de mérito y al que ha asistido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

El seleccionador nacional ha asegurado que este reconocimiento le produce "mucha emoción" y le hace sentirse "feliz y encantado", porque es "un gran aficionado al vino en general, pero especialmente al de Rioja".

"Me siento muy querido en mi tierra, en La Rioja en general, y en particular en mi pueblo, Haro", ha añadido, "orgulloso de pertenecer a esta comunidad tan maravillosa y fantástica".

A este orgullo se suman sus éxitos con la selección de fútbol y ha abogado por "vivir cada momento en la vida y disfrutarlo".

La Cofradía del Vino de Rioja ha reconocido la trayectoria de De la Fuente, quien siempre ha demostrado su mejor talante, esfuerzo y constancia, tanto en su faceta personal, como en la profesional ligada al deporte del fútbol, en sus etapas como jugador, entrenador y seleccionador nacional.

Tras ser investido por parte del gran maestre de la Cofradía del Vino de Rioja, Pedro Crespo, con el tradicional 'cepazo', el seleccionador ha expresado su "agradecimiento de corazón" a esta entidad, en la que "tradición, cultura y pasión por el vino se entrelazan con la historia viva de esta tierra".

De la Fuente se ha comprometido a ejercer como embajador del vino de Rioja y de sus bodegas para "mostrar al mundo la importancia de la cultura del vino".

Así, ha prometido "dar voz a todo lo que representa este legado: las bodegas con sus barricas, el trabajo de los viticultores, enólogos y bodegueros; y la paciencia y mimo a la hora de tratar las uvas".

Para él, el vino es parte de la identidad de La Rioja, "une a las familias, a los amigos y sirve de puente entre distintas generaciones".

Este 2025 se celebra el centenario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, ha recordado, y, en estos cien años, "muchas cosas han cambiado y evolucionado", pero sigue presente "el cariño y la consideración a la hora de elaborar estos maravillosos vinos para que cada añada sea aún de más calidad".

En este acto, los nuevos cofrades, ataviados con la capa color granate, han hecho la promesa de investidura, mediante la cual han prometido respetar el vino de Rioja, beberlo con asiduidad, no aguarlo, defender sus virtudes y extenderlas por todo el mundo.

Tras recibir los distintivos propios de su nuevo rango -el medallón, la insignia, el diploma y el cubrecabezas- han recibido los 'cepazos' del gran maestre, con los que finaliza su investidura.