10 datos de la jornada 10

1 – El Real Madrid reconquista el ‘Clásico’ tras 4 derrotas

Derrotado en cada uno de sus cuatro enfrentamientos contra el Barcelona de la pasada campaña, el nuevo curso supuso el reencuentro del Real Madrid con la victoria en el ‘Clásico’, al imponerse por 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu, con el undécimo gol en esta Liga de Kylian Mbappé y el primero de Jude Bellingham.

2 – El Barcelona de Flick, 2 derrotas seguidas como visitante en LaLiga por primera vez

El 2-1 contra el Real Madrid más el 4-1 ante el Sevilla, en su anterior salida en LaLiga, dirigieron al Barcelona de Hansi Flick a su hecho insólito: dos derrotas seguidas como visitante en el campeonato, que lo han alejado ya a cinco puntos de la cima de la tabla.

3 – El Espanyol, 8 puntos más que hace un año

El Espanyol, vencedor por 1-0 contra el Elche, ha sumado ocho puntos más en las diez primeras jornadas que la pasada campaña. Ahora suma 18 puntos, con cinco triunfos, tres empates, dos derrotas, 14 goles a favor y 11 en contra. Hace un año había ganado tres duelos, igualado uno y perdido seis. Había anotado 10 tantos por 17 encajados.

4 – La solvencia del Getafe en San Mamés: 1 sola derrota en sus últimas 9 visitas

El Getafe venció por 0-1 al Athletic Club en San Mamés, donde sólo ha perdido en una de sus últimas nueve visitas en LaLiga EA Sports, con otro triunfo y seis empates para demostrar su solvencia en el estadio bilbaíno. El conjunto azulón no ganaba desde la cuarta jornada, cuando se impuso al Oviedo.

El 1-0 contra el Alavés en Vallecas supuso el primer triunfo como local en esta campaña del Rayo. El Levante y el Celta son los únicos dos conjuntos aún sin victorias en casa en esta temporada.

6 – Primera victoria del Celta: ya todos han ganado en esta Liga

Sólo quedaba por ganar en esta campaña de Liga el Celta, que se impuso por 2-3 a Osasuna en El Sadar, al levantar un 2-0 en contra, y que obtuvo su primera victoria del curso, con lo que los 20 equipos ya han logrado algún triunfo en este ejercicio, con los nueve encuentros vencidos por el Real Madrid como mejor marca.

7 – El Levante, invicto en sus últimas 4 salidas

Empatado por el Mallorca, con un gol de Pablo Maffeo que niveló el 0-1 de Etta Eyong, el Levante encadenó su cuarto encuentro invicto como visitante en LaLiga EA Sports, con dos igualadas (1-1 en Getafe y 1-1 ante el conjunto balear) y dos victorias (0-4 al Girona y 0-2 al Oviedo).

8 - Oyarzabal, ‘doblete’ y 10 años de su debut en LaLiga

El 25 de octubre de 2015, frente al Levante, con una victoria por 0-4, Mikel Oyazarbal debutó en LaLiga con la Real Sociedad, con la que celebró tal hecho este viernes con los dos goles de la victoria de su equipo frente al Sevilla (2-1).

9 – El Valencia, 2 de los últimos 15 puntos

La derrota por 0-2 contra el Villarreal en Mestalla acentuó las dudas del Valencia, que tan solo ha sumado dos de los últimos 15 puntos disputados, con dos empates y tres derrotas. No gana desde la quinta cita, cuando venció por 2-0 al Athletic Club.

10 – El Girona, 5 victorias en las ultimas 30 jornadas

El Girona, empatado 3-3 por el Oviedo, sólo ha ganado cinco de sus últimos treinta encuentros de LaLiga EA Sports: 2-1 al Valencia, en la actual campaña, y 0-1 al Valladolid, 1-0 al Mallorca, 2-1 a Las Palmas y 0-1 al Alavés, dentro del pasado ejercicio.