2-0. El Bournemouth de Iraola se pone segundo

Los locales, que salieron al terreno de juego dispuestos a aprovechas los tropiezos de los de arriba, se adelantaron en el minuto 25 con un gol olímpico de Marcus Tavernier a la salida de un córner.

Quince minutos después, ampliaron la ventaja tras una jugada individual de Eli Junior Kroupi desde el centro de campo, que no encontró oposición, y remató desde fuera del área para anotar el segundo de los suyos.

Con esta victoria, el Bournemouth se coloca segundo, a cuatro puntos del Arsenal, mientras que le Nottingham Forest se mantiene en descenso con solo cinco puntos.