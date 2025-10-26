Fútbol Internacional

2-0. El Bournemouth de Iraola se pone segundo

Londres, 26 oct (EFE).- El Bournemouth del técnico Andoni Iraola se colocó segundo tras vencer por 2-0 al Nottingham Forest, que sigue sin levantar cabeza, gracias al gol olímpico de Marcus Tavernier y al tanto de Eli Junior Kroupi, ambos en la primera mitad.

Por EFE
26 de octubre de 2025 - 13:05
Los locales, que salieron al terreno de juego dispuestos a aprovechas los tropiezos de los de arriba, se adelantaron en el minuto 25 con un gol olímpico de Marcus Tavernier a la salida de un córner.

Quince minutos después, ampliaron la ventaja tras una jugada individual de Eli Junior Kroupi desde el centro de campo, que no encontró oposición, y remató desde fuera del área para anotar el segundo de los suyos.

Con esta victoria, el Bournemouth se coloca segundo, a cuatro puntos del Arsenal, mientras que le Nottingham Forest se mantiene en descenso con solo cinco puntos.