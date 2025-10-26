2-1. Moreira resucita al Lyon

Doukouré firmó un autogol que dio el empate al cuadro local y en la segunda parte, poco después de la hora de juego, fue expulsado con roja directa por una dura entrada sobre Fofana, que tuvo que abandonar el campo.

El Estrasburgo, debilitado, intentó resistir, pero no pudo evitar la remontada del conjunto de Paulo Fonseca, que salió del bache de dos derrotas seguidas y se adentró en puestos de Liga de Campeones.

El conjunto visitante cae fuera de los puestos europeos a pesar de que tomó ventaja en el minuto 25 con un gol del argentino Joaquín Penichelli a pase del marfileño Guela Doue.

Pero la ventaja solo le duró cinco minutos al Estrasburgo porque Doukoure se marcó en su propia puerta cuando intentó interceptar un pase de Fofana después de una gran acción individual.

Ya pudo remontar antes del intermedio el conjunto de Fonseca, cuando una falta dentro del área de Valentin Barco a Corentin Tolisso supuso un penalti que este lanzó pero que detuvo el meta MikePenders.

En el minuto 67 llegó la expulsión de Doukoure y el Lyon acentuó su acoso. Y en el tramo final, cuando todo apuntaba al empate, Afonso Moreira recibió el balón de Moussa Niakhate, salvó a su marcador, se adentró en el área y con un gran disparo desde el vértice izquierdo marcó el gol del triunfo.

El Lyon se aúpa a la parte alta, igualado a puntos con el Marsella, tercero y a uno del Lens, segundo. Dos le distancian del París Saint Germain, nuevo líder.