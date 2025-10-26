Alemão: "Deseaba mucho el momento del gol"

Alemão marcó su primer gol con el Rayo en su octavo partido oficial. Lo hizo con un tanto de cabeza en el tiempo añadido del encuentro frente al Alavés.

"Deseaba mucho este momento del gol y ha llegado. Es un sentimiento increíble porque siento la emoción de la grada. Agradezco a la afición, a Dios y a mi familia por su apoyo", dijo Alemão, en declaraciones a DAZN.

"Marcar mi primer gol va a ser inolvidable, una locura. Es increíble el sentimiento que tengo", comentó el brasileño, que remató a gol un centro medido de Pep Chavarría en un ejercicio perfecto de sincronización.

"El entrenador (Iñigo Pérez) nos pide hablarnos siempre entre nosotros y tener claro los movimientos que hacemos. En mi caso hablo con los laterales para los centros. En eso se ve que el equipo está muy trabajado", concluyó.

