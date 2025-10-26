Cocca dice que situaciones por fuera de la cancha influyeron en la derrota ante Chivas

“Tratamos de encontrar, de buscar soluciones, posibilidades y poner los mejores jugadores de cambio, pero el equipo no estuvo. Hay un tema también de mentalidad, hay un tema de un montón de situaciones que tenemos que trabajar que no son puramente futbolísticas”, aseguró en conferencia de prensa.

Atlas cayó de visita ante su rival de ciudad, el Guadalajara, por marcador de 4-1, en un partido en que los Rojinegros no generaron muchas oportunidades frente al arco rival.

Cocca afirmó que es doloroso perder ante el Guadalajara, su acérrimo rival, pero los jugadores tienen que ser autocríticos y no pueden rendirse en la recta final del torneo.

“Si no salen los resultados, si el equipo no funciona, (tenemos que) ser autocríticos, tratar de corregir, de mejorar y seguir creciendo. Lo que no está permitido es bajar los brazos, así que seguiremos buscando que hagan dos partidos y seguiremos buscando que el equipo pueda sumar y veremos hasta cuándo nos alcanza”, señaló.

Los ‘Zorros’ se mantienen en el undécimo lugar de la clasificación con 16 puntos, con lo que disminuyen sus esperanzas de meterse en zona de repesca.

El argentino pidió tiempo y apoyo para armar un equipo ganador que tenga contundencia y un mejor funcionamiento.

“Tenemos que trabajar para volver a formar un equipo competitivo en serio y necesitamos tiempo, necesitamos apoyo. Nos pondremos a trabajar a partir del lunes para seguir buscando y encontrando el equipo y tomando las mejores decisiones”, concluyó

Atlas recibirá el próximo sábado al Toluca, líder del torneo y actual campeón, en partido de la jornada 16.