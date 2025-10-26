De Jong: "Lamine Yamal no ha dicho directamente que el Real Madrid roba"

El Real Madrid, con goles del francés Kylian Mbappé y el británico Jude Bellingham en la primera parte, venció al Barcelona, que solo marcó un tanto por medio de Fermín.

Al término del partido se montó una tangana en la zona de los banquillos, a la entrada de los vestuarios, en la que jugadores de uno y otro equipo se enzarzaron en declaraciones y aspavientos.

"Vi cuando el árbitro pitó el final que había jugadores del Real Madrid corriendo hacia Lamine. Fue un poco exagerado todo pero es cosa de ellos y ellos sabrán por qué lo hicieron", dijo De Jong, que criticó la actitud de Dani Carvajal, capitán del Real Madrid y la selección española, con su compañero Lamine Yamal.

"Le puede hablar por privado si le conoce y no hacer gestos. O llamar por teléfono", apuntó el centrocampista del Barcelona, que también defendió a su compañero, que la pasada semana hizo unas declaraciones en las que dejaba entrever que el Real Madrid podía robar.

"Lamine no ha dicho que roba, directamente no. Está en la Kings League, le crean algo, y yo no le he escuchado diciendo eso. Es muy exagerado y puedo entender que estén enfadados pero no ha sido tan grande", concluyó.