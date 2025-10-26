El Benfica irá a segunda vuelta al no conseguir ningún candidato la mayoría absoluta

Según publicó el club en su página web, el actual dirigente, Rui Costa, fue el candidato más votado, "pero no alcanzó mayoría absoluta", seguido de João Noronha Lopes.

"En este escenario, y de conformidad con los nuevos Estatutos, se celebrará una segunda vuelta, prevista para el 8 de noviembre", indicó el Benfica.

Los comicios del sábado batieron un récord mundial de asistencia a unas elecciones de un equipo de fútbol, con casi 85.500 socios que ejercieron su derecho a voto.

En las últimas elecciones, celebradas en 2021, Costa se impuso con un contundente 84 %. Cuatro años después, el apoyo de los aficionados a quien fuera uno de los ídolos del club y del fútbol portugués, de 53 años, ha disminuido tras solo un título de Liga logrado y finanzas que han obligado a vender las joyas de su cantera.

Las encuestas daban como favorito a João Noronha Lopes, un directivo de 59 años con una larga trayectoria en puestos ejecutivos en la gigante estadounidense de comida rápida 'McDonald's' y exvicepresidente financiero de las 'águilas'.