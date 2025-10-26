El chileno Alexis Sánchez, con una lesión en el bíceps femoral, se une a la lista de bajas

Alexis Sánchez, que fue sustituido en el Reale Arena por Gerard Fernández 'Peque' en el minuto 52, ha sido una de las ausencias este domingo en el entrenamiento que equipo desarrolló en su ciudad deportiva, una sesión en la que los titulares ante la Real Sociedad hicieron trabajo específico de recuperación.

El club informó en un comunicando de que el veterano delantero chileno "sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y queda pendiente de evolución", por lo que es segura la baja en la Copa y también el próximo sábado en el campo del Atlético de Madrid en la undécima jornada de LaLiga.

Para esos partidos también parece segura las ausencias del central César Azpilicueta y el centrocampista francés Batista Mendy, ambos ya baja el pasado viernes tras sendas lesiones en los aductores del muslo izquierdo que sufrieron la semana anterior frente al Mallorca.

Otro jugador que parece complicado que llegue es el central galo Tanguy Nianzou, que sigue en proceso de recuperación de una lesión en un muslo sufrida ante el Villarreal el pasado 23 de septiembre, mientras que el medio Joan Jordán, que fue operado el pasado 15 de julio de una hernia discal, podría tener en la Copa sus primeros minutos de la temporada.

El centrocampista francés Lucien Agoumé, por su parte, sí está disponible para el encuentro copero del martes en el estadio Salto del Caballo, aunque no para el sábado en el Metropolitano, ya que ante la Real Sociedad vio la quinta tarjeta amarilla con la que cumple ciclo amonestaciones y será sancionado con un partido de suspensión.