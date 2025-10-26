Guaraní amplia su ventaja en el Torneo Clausura de Paraguay

El conjunto Aborigen se quedó con la victoria del clásico más añejo del fútbol paraguayo y sumó 39 puntos, seis más que su escolta Cerro Porteño que aún tiene un juego pendiente el lunes ante Nacional, parcialmente quinto con 27 enteros.

Los goles de Guaraní fueron obra del lateral Alcides Barbotte, del atacante Diego Fernández, de tiro penal, y del defensa Alcides Benítez.

El descuento para Olimpia, noveno con 20 unidades, lo convirtió el mediocampista Hugo Quintana.

Este domingo cerró con un empate por 2-2 que Deportivo Recoleta arrancó a Libertad, gracias a un gol en el minuto 92 de Juan Sebastián Vargas, y otro tanto de Matías Espinoza que anotó en su propia puerta.

Por Libertad sumaron al marcador los delanteros Rodrigo Villalba y Óscar Acuña.

El Gumarelo, vigente campeón del fútbol profesional de Paraguay, quedó estancado en décimo lugar con 19 puntos y el recién ascendido Recoleta se ubicó sexto con 25.

La ronda 18 arrancó el sábado con una victoria por 2-1 de Trinidense ante el 2 de Mayo, que ascendió al Triki al tercer puesto con 29 unidades, los mismos que su rival, que marcha cuarto.

Ese mismo día, Sportivo Luqueño, séptimo con 22, cedió un empate por 1-1 al colista Atlético Tembetary.

El lunes se cerrará la jornada con los encuentros de General Caballero y Sportivo Ameliano y de Cerro Porteño ante Nacional.