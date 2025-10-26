Los históricos Albion y Central Español retornan a la Primera División de Uruguay

La última fecha del certamen puso cara a cara a los dos históricos equipos, que en el estadio Luis Franzini de Montevideo igualaron 0-0 en un encuentro que prácticamente no tuvo situaciones de peligro.

Con ese resultado, Albion se aseguró el título y Central Español garantizó el segundo puesto, sin importar lo ocurrido en los otros encuentros que se disputaban a la misma hora.

Finalizado el campeonato para ambos, Albion jugará la próxima temporada en Primera División, a la que había ascendido por última vez en 2021.

Según detalla en su web oficial, Albion fue fundado por Enrique Lichtenberger el 1 de junio de 1891 bajo el nombre de Football Association y se convirtió en el primer club uruguayo dedicado exclusivamente a la práctica de fútbol.

Además, fue uno de los cuatro clubes que participaron en la fundación de la Asociación Uruguaya de Fútbol en 1900 e integra junto a otras varias instituciones el "Club de los Pioneros", en el que también están el Sheffield Football Club inglés, el Recreativo de Huelva español, el Académica de Coimbra portugués y el Genoa italiano.

Mientras tanto, Central Español volverá a la Primera Divisón luego de doce años, en los que estuvo en Segunda y en Tercera.

El club fundado en 1905 fue campeón de la Segunda División en el año 1983 y un año después hizo historia al conquistar el título de Primera División bajo las órdenes de Líber Arispe.

De esa forma se convirtió en uno de los clubes que lograron ganar el Campeonato Uruguayo en la era profesional.

Ahora, tras el ascenso de estos dos conjuntos, otros cuatro disputarán una eliminatoria para conocer al tercero que jugará el próximo año en el círculo de privilegio. Estos serán Atenas, Deportivo Maldonado, Colón y Tacuarembó.