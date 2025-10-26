Fútbol Internacional

Marcus Sorg, sobre las tanganas finales: “No sé quién ha empezado”

Madrid, 26 oct (EFE).- El alemán Marcus Sorg, segundo entrenador del Barcelona, que dirigió desde el banquillo al equipo azulgrana por la sanción a Hansi Flick, no quiso entrar a valorar las dos tanganas al final del clásico contra el Real Madrid y señaló que “no” sabe quién las empezó.

Por EFE
26 de octubre de 2025 - 15:10
“Sinceramente, no me he dado cuenta. No sé quién ha empezado. Había mucha gente entre los banquillos, gritando… Pero ya está. Hay que concentrase en el partido”, dijo en rueda de prensa.

El clásico terminó con tanganas. Una, tras la expulsión de Pedri en el minuto 100 en la zona técnica, con futbolistas lesionados incluidos, y otra instantes después tras la conclusión del encuentro.

Dani Carvajal se dirigió a Lamine Yamal haciéndole un gesto de que “habla mucho” y Vinícius tuvo que ser sujetado por parte del cuerpo técnico del Real Madrid tras un enganchón verbal con Lamine camino a vestuarios.