Marcus Sorg, sobre las tanganas finales: “No sé quién ha empezado”

“Sinceramente, no me he dado cuenta. No sé quién ha empezado. Había mucha gente entre los banquillos, gritando… Pero ya está. Hay que concentrase en el partido”, dijo en rueda de prensa.

El clásico terminó con tanganas. Una, tras la expulsión de Pedri en el minuto 100 en la zona técnica, con futbolistas lesionados incluidos, y otra instantes después tras la conclusión del encuentro.

Dani Carvajal se dirigió a Lamine Yamal haciéndole un gesto de que “habla mucho” y Vinícius tuvo que ser sujetado por parte del cuerpo técnico del Real Madrid tras un enganchón verbal con Lamine camino a vestuarios.