Mbappe alarga su ventaja

El galo firmó un gol, le anularon otro y falló un penalti ante el Barcelona en el clásico que acentúa el liderato del conjunto de Xabi Alonso. Mbappe se distancia del argentino Julián Álvarez, del Atlético Madrid que este lunes juega contra el Betis en el partido que completa la décima jornada, y al camerunés Etta Eyong, del Levante, que marcó frente al Mallorca.

Bellingham, que marcó su segundo gol consecutivo después del que consiguió contra el Juventus en Liga de Campeones el miércoles, estrenó su cuenta igual que los jugadores del Villarreal Francisco Comesaña y Gerard Moreno, contra el Valencia o el brasileño Alemao, que en el añadido dio el triunfo al Rayo Vallecano contra el Alavés.

Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, el uruguayo del Girona Cristian Stuani, Ferrán Jutgla, del Celta y Ante Budimir, del osasuna, que falló un penalti, fueron los que hicieron un doblete en la jornada.

- Con 11 goles: Mbappé (FRA) (2p) (Real Madrid).

- Con 6 goles: Julián Alvarez (ARG) (1p) (Atlético de Madrid); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal).

- Con 5 goles: Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid).

- Con 4 goles: Ferran Torres y Lewandowski (POL) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (Betis); Borja Iglesias (1p) (Celta); Andre Silva (POR) (Elche); Pere Milla (Espanyol); Iván Romero (Levante); Budimir (CRO) (2p) (Osasuna); De Frutos (Rayo Vallecano); Oyarzabal (2p) (Real Sociedad); Buchanan (CAN) (Villarreal).

- Con 3 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Raphinha (BRA) y Fermín (Barcelona); Rafa Mir (Elche); Liso y Borja Mayoral (Getafe); Álvaro García (Rayo Vallecano); Güler (TUR) (Real Madrid); Isaac (Sevilla); Hugo Duro y Danjuma (NED) (Valencia).

- Con 2 goles: Toni Martínez (Alavés); Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Lamine Yamal (1p), Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Fornals, Ez Abde (MAR) y Antony (BRA) (Betis); Ferran Jutglá y Pablo Durán (Celta), Puado (1p), Carlos Romero y Kike García (1p) (Espanyol); Borja Mayoral (Getafe); Vanat (UKR), Ounahi (MAR), Stuani (URU)(1p) (Girona); Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca); Rondón (VEN) (Oviedo); Alexis Sánchez (CHI) (1p), Akor (NGR) y Vargas (SUI) (Sevilla); Diego López (Valencia); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN), Mikautadze (GEO) y Moleiro (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Guevara y Lucas Boyé (ARG) (Alavés); Nico Williams (1p), Sancet (1p), Maroan, Robert Navarro, Paredes, Jaureguizar, Iñaki Williams (1p) y Rego (Athletic); Giuliano Simeone (ARG), Barrios, Nico González (ARG), Gallagher (ING), Le Normand, Griezmann (FRA) y Almada (ARG) (Atlético de Madrid); Dani Olmo, Eric García, Kounde (FRA) y Rashford (ING) (Barcelona); Ruibal, Lo Celso (ARG), Bartra y Bakambu (CGO) (Betis); Javi Rueda, Hugo Álvarez y Aspas (Celta); Germán Valera, Rodrigo Mendoza, Pedrosa y John Donald (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Cabrera (URU) y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Mario Martín, Arambarri (URU) e Iglesias (Getafe); Joel Roca, Arnau y Witsel (BEL) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p) y Koyalipou (RCA) (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Pablo Maffeo (ARG) y Samu Costa (POR) (Mallorca); Raúl García de Haro, Iker Benito, Víctor Muñoz, Bretones y Catena (Osasuna); Dendoncker (BEL), Reina, Ilic (SRB), Carmo y Viñas (1p) (Oviedo); Isi (1p), Fran Pérez, Alemao, Pep Chavarría y 'Pacha' Espino (URU) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Bellingham (ING) y Mastantuono (ARG) (Real Madrid); Take Kubo (JPN), Barrenetxea, Oskarsson (ISL), Brais Méndez, Odriozola y Carlos Soler (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Alfon, Peque, Sow (SUI), Gudelj (SRB) y Carmona (Sevilla); Diakhaby (FRA) y Santamaria (FRA) (Valencia); Rafa Marín, Oluwaseyi (CAN), Comesaña, Gerard Moreno (1p) y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid).