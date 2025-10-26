Mbappé y Bellingham dan ventaja al Real Madrid al descanso del clásico (2-1)

Una primera mitad en la que el colegiado César Soto Grado anuló, tras revisar la acción en el monitor del VAR, un penalti de Lamine Yamal sobre Vinícius Junior en el miunto 3. En el 12, Mbappé marcó, pero el gol no fue válido por partir en posición de fuera de juego. Además, en el minuto 45, Mbappé volvió a marcar y volvió a ser anulado por fuera de juego.
26 de octubre de 2025
