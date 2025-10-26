Para Milito la goleada al Atlas es un triunfo completo de Chivas para acercarse a cuartos

“Es una victoria muy necesaria por la situación en la tabla de posiciones, las dos cosas me dejan muy contento: el rendimiento del equipo, el triunfo, el resultado, la manera en que se ganó, y que la gente que vino al campo pudo ver un equipo totalmente decidido a ir por el partido”, aseguró en conferencia de prensa.

En partido de la fecha 15 del torneo Apertura 2025, Chivas goleó en casa al Atlas en el llamado ‘clásico tapatío’ por marcador de 4-1 con un triplete del delantero Armando ‘Hormiga’ González y un gol más del centrocampista Luis Romo.

La última vez que Chivas venció a los rojinegros por cuatro goles fue en partido de local del torneo Apertura 2023 por el mismo marcador.

Milito celebró el funcionamiento individual y colectivo de los jugadores que no dejó de buscar posibilidades de gol hasta el final.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Fue una victoria muy merecida, el equipo jugó muy buen partido, con mucha determinación, con mucha seguridad cada uno de los jugadores en sí mismo y colectivamente, eso también se notó”, señaló.

Chivas escaló al sexto lugar del torneo con 23 puntos y mantiene amplias posibilidades para clasificarse a los cuartos de final.

El argentino se refirió a la racha goleadora de la ‘Hormiga’ González y aseguró que merece disputar el liderato de artilleros por el esfuerzo individual y el respaldo que le ha dado el plantel.

“Ojalá pueda tener esa posibilidad de competir por ser el máximo goleador. Quedan partidos y si sigue en esta racha, en esta dinámica y el equipo lo ayuda generando ataques y situaciones, a lo mejor tenga la recompensa de recibir ese galardón”, declaró.

Con 10 tantos, González es el mexicano más efectivo en las redes contrarias e igualó al portugués Joao Paulo Dias, del Toluca, equipo líder del torneo.

El estratega dio a conocer que el centrocampista Diego Campillo sufrió una lesión en el pie que parece ser compleja y lo dejaría fuera del torneo, aunque aún es necesario realizar estudios para determinar la gravedad.

Chivas visitará el próximo domingo 2 de noviembre al Puebla, último de la clasificación, en la penúltima fecha del torneo.