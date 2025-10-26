Simeone charló con Sorloth: “Cuando las cosas se hacen bien, hay que acercarse y hablar”

“Hablar con la gente noble. El partido anterior le mandamos hacer un trabajo comprometido, con una situación, sobre todo, de contener a Zubimendi en el juego y lo hizo a la perfección. Al Arsenal le costó encontrar su patrón de juego a partir del trabajo suyo y ese compromiso con el equipo hay que valorarlo”, reveló el entrenador en la rueda de prensa posterior al entrenamiento dominical.

“Igual que otras veces nos juntamos para decirle ‘bueno, hay que intentar trabajar más’, porque el equipo necesita otra versión, cuando las cosas se hacen bien hay que acercarse y hay que hablar. Hablamos de eso y un montón de otras cosas que siempre quedan entre nosotros”, abundó.