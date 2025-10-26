Simeone, sobre el ‘Clásico’: “Más difícil lo tienen los árbitros, porque ahora es jodida”
Madrid, 26 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, eludió este domingo pronunciarse sobre el resultado más favorable en el ‘Clásico’ entre el Real Madrid y el Barcelona y consideró que “más difícil lo tienen los árbitros”, porque “ahora es jodida”.
Por EFE
26 de octubre de 2025 - 09:00
En un momento de la rueda de prensa de este domingo, con motivo del encuentro de este lunes contra el Betis en el estadio Benito Villamarín, el técnico argentino fue preguntado por el marcador que más le conviene al Atlético en el duelo entre blancos y azulgranas.
“Yo creo que mas difícil lo tienen los árbitros que nosotros, porque, la verdad, ahora es jodida, no”, contestó Simeone.