Simeone, sobre el ‘Clásico’: “Más difícil lo tienen los árbitros, porque ahora es jodida”

Madrid, 26 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, eludió este domingo pronunciarse sobre el resultado más favorable en el ‘Clásico’ entre el Real Madrid y el Barcelona y consideró que “más difícil lo tienen los árbitros”, porque “ahora es jodida”.