1-2. El Oporto remonta ante el Moreirense y sigue líder en Portugal

En el Parque Joaquim de Almeida Freitas de Moreira de Conegos, el brasileño 'Alanzinho' Souza fue el encargado de estrenar el marcador para los anfitriones en el minuto 18 tras rematar un balón que había parado Diogo Costa lanzado por el polaco Bednarek.

El árbitro pitó en el tiempo de descuento de la primera parte un penalti para el Oporto por una jugada en la que consideró que Yan Maranhão agarró a Froholdt. Samu fue el encargado de transformarlo para dar el empate a los 'dragones'.

El segundo gol llegó 'in extremis', en el minuto 89 con un cabezazo del turco Deniz Gül después de un córner lanzado por Rodrigo Mora.

Con esta nueva victoria de los 'dragones', que todavía no han perdido esta temporada y acumulan ocho victorias y un empate, el Oporto se mantiene en el liderato y acumula 25 puntos, tres más que el Sporting y cuatro de margen sobre el Benfica.

