Almeyda afronta la Copa "con alegría": "Estos torneos dan mucho"

Almeyda, en su comparecencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva sevillista, advirtió que la Copa "también quitan mucho" en caso de fracaso, por lo que "se deben jugar con muchas ganas" y por eso le concede "mucha importancia".

El preparador bonaerense apuntó que esa seriedad y respeto también debe cuidarse contra rivales de inferior categoría, ya que él militó "en Cuarta Argentina" y conoce "lo que sienten los chicos" de clubes modestos "cuando afrontan estos partidos, es una ilusión máxima".

A pesar de estos cambios anunciados, el técnico no hará debutar el martes en la presente campaña al centrocampista Joan Jordán, recién salido de una operación en la espalda y que aún "no se siente ni física ni futbolísticamente para poder jugar", por lo que "seguirá entrenando para coger el ritmo".

Tampoco estará en el estadio Salto del Caballo el centrocampista francés Lucien Agoumé, al explicar su entrenador que "recibió un golpe" en el choque del pasado viernes en San Sebastián y que, como tampoco jugará el sábado en el campo del Atlético de Madrid por acumulación de amonestaciones, han preferido "que se tome la rehabilitación con más tranquilidad, pero no es nada grave".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Almeyda aseguró que no le "preocupa el estado del césped en Toledo", ya que "los futbolistas no nacieron jugando en campos de una determinada forma", así que "deben jugar en cualquier lado", por lo que "no es una justificación" el terreno de juego.

El preparador sevillista volvió a analizar el flojo encuentro ante la Real Sociedad, donde "faltó claridad salvo en algún tramo de la segunda parte" y no quiso personalizar en José Ángel Carmona, que entregó el balón del 2-1, ya que "comete errores como cualquier ser humano" y, además, opinó que ese fallo "no fue únicamente suyo".

Matías Almeyda insistió "en la búsqueda de un equilibrio" en el juego del Sevilla porque en el Reale Arena "no se generó" peligro, pero señaló que "si el rival se encierra, hay que tirar desde fuera" o lograr un mayor aprovechamiento "del balón parado", una suerte que "define partidos" y en la que "es importante el lanzador".