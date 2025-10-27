Autoridades de Guadalajara afirman que la ciudad será una de las mejores sedes del Mundial

"Nosotros iniciamos este trabajo hace prácticamente diez años; como alcalde de Zapopan en aquel momento, tuve la oportunidad de firmar la solicitud ante FIFA para certificar el Estadio Omnilife, en aquel entonces, como estadio mundialista y desde entonces no hemos dejado de trabajar", explicó.

Lemus confirmó que los preparativos para la fiesta deportiva están muy adelantados y Guadalajara, lista para confirmarse como la sede más mexicana, como corresponde a una ciudad con muchos de los símbolos con los cuales identifican al país.

"Cuando se habla de México en el mundo los grandes símbolos son de Jalisco como los mariachis y el tequila. Además, tenemos muchos grandes deportistas y artistas", recordó.

Los partidos del Mundial en Guadalajara serán el 11, el 18 y el 23 y el 26 de junio en la fase de grupos, el segundo de ellos con México como uno de los rivales.

El Gobernador recordó que las otras dos veces que México fue sede del Mundial, en 1970 y 1986, Guadalajara no recibió al equipo nacional y esta vez el hecho se convertirá en una gran fiesta con los tapatíos volcados para apoyar al Tri.

Los futbolistas Ramón Morales, Carlos Salcido y Fernando Quirarte, además de la medallista olímpica de saltos Alejandra Orozco estuvieron presentes en la rueda de prensa, como embajadores del Mundial.

Además de explicar un gran plan para garantizar la seguridad, Lemus confirmó una inversión de 12.000 millones de pesos (unos 600.000 dólares) para regenerar las vías de acceso a la ciudad desde el aeropuerto, con un incremento a tres carriles por vías en una carretera, con gran iluminación y aceras.

"Tenemos el mejor aeropuerto de Latinoamérica; cuando lleguen los visitantes, van a decir es un aeropuerto de primer mundo, con infraestructura y una gran conectividad", agregó.

En la presentación de la sede, las autoridades de Jalisco presumieron la pasión de los tapatíos por el fútbol, lo cual garantizará que el Mundial se convierta en una fiesta no sólo durante los cuatro partidos en la ciudad, sino durante todo el Mundial.

"Nos estamos preparando para que sean cuatro días sino 39, en los que vamos a recibir entre 2,5 y tres millones de turistas a los que invitamos para que visiten Puerto Vallarta o algunos de nuesros pueblos mágicos", aseveró Lemús.

Las inversiones para el Mundial en Guadalajara han sido diseñadas con la idea de que beneficien a la ciudad y el estado después del Mundial. "Será un excusa para hacer grandes cosas", señaló el gobernador.

Una de las atracciones de la sede será el Fan Fest, que también se realizará en los otros escenarios del Mundial, en el cual las autoridades han invertido para convertirlo en una fiesta con unos 65.000 participantes por día.

Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, recalcó la belleza de la urbe del occidente del país, una de las más emblemáticas de México, y el entusiasmo de la gente por recibir el Mundial.

A la par del fútbol Jalisco tendrá numerosas ofertas culturales durante el Mundial, con artistas de primer nivel, gran parte de ellos originarios del estado.