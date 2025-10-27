Baena se estrena como goleador en el Atlético de Madrid, donde también anotó Simeone

El exjugador del Villarreal, fichado por el Atlético de Madrid este verano, marcó el segundo gol de su equipo tras un lanzamiento impecable desde el costado izquierdo directo a la escuadra derecha, a pase del argentino Julián Álvarez, en su séptimo partido disputado.

Simeone, en cambio, abrió la lata nada más empezar el partido (m.4) con un 'latigazo' de volea desde la frontal del área y con su pierna mala (izquierda). Su segundo gol en la competición doméstica, siendo el primero contra el Alavés en la visita de los colchoneros a Mendizorroza (1-1) en la tercera jornada de liga.

En lo más alto sigue el delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé, quien alargó su ventaja como máximo goleador de LaLiga EA Sports con el tanto anotado contra el Barcelona y elevó su cifra a once dianas, cinco más que sus perseguidores.

Mbappé se distanció de Julián Álvarez (6), del Atlético de Madrid, y del camerunés Etta Eyong, del Levante, que marcó frente al Mallorca.

Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, el uruguayo del Girona Cristhian Stuani, Ferrán Jutgla, del Celta, y el croata Ante Budimir, del Osasuna, que falló un penalti, fueron los que hicieron un doblete en la jornada.

- Con 11 goles: Mbappé (FRA) (2p) (Real Madrid).

- Con 6 goles: Julián Álvarez (ARG) (1p) (Atlético de Madrid); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal).

- Con 5 goles: Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid).

- Con 4 goles: Ferran Torres y Lewandowski (POL) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (Betis); Borja Iglesias (1p) (Celta); Andre Silva (POR) (Elche); Pere Milla (Espanyol); Iván Romero (Levante); Budimir (CRO) (2p) (Osasuna); De Frutos (Rayo Vallecano); Oyarzabal (2p) (Real Sociedad); Buchanan (CAN) (Villarreal).

- Con 3 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Raphinha (BRA) y Fermín (Barcelona); Rafa Mir (Elche); Liso y Borja Mayoral (Getafe); Álvaro García (Rayo Vallecano); Güler (TUR) (Real Madrid); Isaac (Sevilla); Hugo Duro y Danjuma (NED) (Valencia).

- Con 2 goles: Toni Martínez (Alavés); Sorloth (NOR) y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Lamine Yamal (1p), Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Fornals, Ez Abde (MAR) y Antony (BRA) (Betis); Ferran Jutglá y Pablo Durán (Celta), Puado (1p), Carlos Romero y Kike García (1p) (Espanyol); Borja Mayoral (Getafe); Vanat (UKR), Ounahi (MAR), Stuani (URU)(1p) (Girona); Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca); Rondón (VEN) (Oviedo); Alexis Sánchez (CHI) (1p), Akor (NGR) y Vargas (SUI) (Sevilla); Diego López (Valencia); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN), Mikautadze (GEO) y Moleiro (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Guevara y Lucas Boyé (ARG) (Alavés); Nico Williams (1p), Sancet (1p), Maroan, Robert Navarro, Paredes, Jaureguizar, Iñaki Williams (1p) y Rego (Athletic); Barrios, Álex Baena, Nico González (ARG), Gallagher (ING), Le Normand, Griezmann (FRA) y Almada (ARG) (Atlético de Madrid); Dani Olmo, Eric García, Kounde (FRA) y Rashford (ING) (Barcelona); Ruibal, Lo Celso (ARG), Bartra y Bakambu (CGO) (Betis); Javi Rueda, Hugo Álvarez y Aspas (Celta); Germán Valera, Rodrigo Mendoza, Pedrosa y John Donald (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Cabrera (URU) y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Mario Martín, Arambarri (URU) e Iglesias (Getafe); Joel Roca, Arnau y Witsel (BEL) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p) y Koyalipou (RCA) (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Pablo Maffeo (ARG) y Samu Costa (POR) (Mallorca); Raúl García de Haro, Iker Benito, Víctor Muñoz, Bretones y Catena (Osasuna); Dendoncker (BEL), Reina, Ilic (SRB), Carmo y Viñas (1p) (Oviedo); Isi (1p), Fran Pérez, Alemao, Pep Chavarría y 'Pacha' Espino (URU) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Bellingham (ING) y Mastantuono (ARG) (Real Madrid); Take Kubo (JPN), Barrenetxea, Oskarsson (ISL), Brais Méndez, Odriozola y Carlos Soler (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Alfon, Peque, Sow (SUI), Gudelj (SRB) y Carmona (Sevilla); Diakhaby (FRA) y Santamaria (FRA) (Valencia); Rafa Marín, Oluwaseyi (CAN), Comesaña, Gerard Moreno (1p) y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid).