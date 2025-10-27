Bartomeu asegura que cuando contrató a Nicestream no se habló de crear perfiles falsos

Bartomeu ha declarado hoy como imputado en la Ciudad de Justicia, junto a su jefe de gabinete, Jaume Masferrer, por un delito continuado de injurias graves contra el expresidente de Mediapro Jaume Roures, quien les pide a cada uno 100.000 euros por daños morales para donarlos al Casal d'Infants del Raval.

El exdirigente de la entidad azulgrana ha admitido saber "de la existencia" de la cuenta de X @juamedeterror y de Facebook 'Jaume un Film de Terror', creadas por Nicestream y donde se difamaba a Roures, "pero no conocía su contenido, porque no había entrado nunca".

Y ha defendido la contratación de Nicestream, a la que se pagaron 2,3 millones de euros, fraccionando facturas y contratos presuntamente para sortear los órganos de control del club, por "el ruido" que empezó a haber "en las redes sociales" alrededor del club a partir del verano de 2017 por la marcha de Neymar y también de Cataluña a causa del 'procés'.

"Teníamos el control de los medios convencionales, pero no de las redes sociales, y contraté a Nicestream. Me gustó por que no trabajaba para ningún gobierno y así no habría politización", ha explicado Bartomeu, quien ha justificado el hecho de que tardara un año en informar de esa contratación a su junta directiva, en "la convulsión que vivía Cataluña a finales de 2017 y a la que no era ajena el club, con directivos de diferente tendencias políticas".

Este juicio por injurias a Roures se engloba dentro de lo que se conoce como 'Barça Gate', que investiga a Bartomeu y a otros directivos por presunta administración desleal y corrupción entre particulares al haber contratado a Nicestream para difamar a personas del entorno de la entidad azulgrana que supuestamente se habían significado en contra de la gestión del expresidente y su junta.

En la Ciudad de la Justicia también ha declarado Jaume Masferrer, la mano derecha de Bartomeu en su última etapa de mandato y el interlocutor con Nicestream según todos los empleados de esta empresa que han declarado como testigos.

Masferrer, que ha asegurado haber pasado "un auténtico infierno reputacional" desde que se abrió esta investigación y que, a día de hoy, tiene "ingresos cero", se ha declarado "analfabeto digital" y ha negado haber ordenado la creación de cuentas no oficiales del Barça para atacar a los presuntos opositores a Bartomeu.

"A mí nadie me comentó que se iba a crear ninguna cuenta. La cuenta que hablaba de Roures la conozco porque, de vez en cuando, recibía algún informe de Nicestream", ha dicho Masferrer, quien ha defendido que, en cualquier caso, estos perfiles utilizaban "un tono crítico con el personaje, pero utilizando el sentido del humor y sin incitar a la violencia, al racismo o la xenofobia".

Una versión que ha corroborado el administrador de NiceStream, Carlos Ibáñez, que ha testificado por videoconferencia y asistido por su letrada por su condición de investigado en el 'Barça Gate'.

"El FC Barcelona nos encargó su control reputacional en las redes sociales, pero nosotros detectamos que lo atacaban cuentas vinculadas a Jaume Roures y decidimos crear un canal de contención que hiciera de contrapeso a la corriente de noticias negativas contra el club", se ha justificado.

Una manera de proceder que lógicamente no comparte el propio Roures, quien ha explicado cómo Nicestream se dedicó "durante más de dos años (entre 2018 y 2020), "a injuriar y difundir noticias falsas" sobre él, en lo que considera "un actividad gravísima que además se financiaba con dinero del club".

"En las redes sociales todo el mundo sabe que hay mucho descerebrado diciendo cosas que no tienen mucho sentido, pero esto era una línea de actuación que me sorprendió, porque disparaban por tierra mar y aire contra mí. Buscaban una manera gratuita de ofenderme y que eso tuviera repercusiones negativas en mi familia, mi entorno y mi trabajo", ha apuntado.

Tampoco ha compartido la versión de Bartomeu, Masferrer e Ibáñez el sargento de la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos de los Mossos d'Esquadra que ha dirigido la investigación del 'Barça Gate' y que considera probado que el expresidente del Barcelona y su mano derecha sí conocían la creación de perfiles falsos dedicados a desprestigiar a personas del entorno del club. Y que no era, por tanto, una decisión unilateral de Nicestream que no contaba con el visto bueno de los demandados.

Así, en su testifical-pericial, ha citado varios ejemplos de ello, como que en la entrada y registro en la casa de Bartomeu efectuada el 1 de marzo de 2021 se localizó "un informe con fecha de 2018 de monitoreo de redes", en el que aparecen perfiles falsos como el que habla de Jaume Roures.

Y un correo intercambiado con Masferrer en el que ambos comentan un post sobre una de esas cuentas que atacan a Roures y un mensaje enviado a Marta Pineda, la mujer del expresidente Sandro Rosell, en la que Bartomeu le confiesa que está llevando a cabo "desde hace tiempo" este tipo de prácticas.