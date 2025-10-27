Boca Juniors mejora el semblante tras ganar partido aplazado por la muerte de Russo

Buenos Aires, 27 oct (EFE).- Boca Juniors ganó este lunes por 1-3 a Barracas Central en un partido de la fecha 12 del Torneo Clausura argentino que fue postergado por la muerte del entrenador Miguel Ángel Russo, y alcanzó el tercer puesto del Grupo A con 20 puntos, uno menos que los líderes Central Córdoba y Estudiantes de La Plata.