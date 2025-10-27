El colombiano Suárez sigue en racha y encadena cinco jornadas seguidas con gol

En el minuto 19 del partido de la novena jornada de la Liga portuguesa contra el Tondela, Suárez recibió el balón por la izquierda, se deshizo de varios defensas en el área y, con un disparo cruzado, abrió el marcador del triunfo por 0-3.

Fue el quinto choque liguero consecutivo con gol de Luis Suárez, quien, además, en sus primeros meses en Lisboa ya suma siete dianas y dos asistencias en el campeonato y otro tanto en la Liga de Campeones.

Y su influencia en el actual campeón luso va más allá de los goles, pues también se ha convertido en uno de los motores del juego ofensivo de su nuevo equipo, gracias en parte al entendimiento en el césped con compañeros como el centrocampista Pedro Gonçalves o el exjugador del Barcelona Francisco Trincão.

Luis Suárez, de 27 años, llegó a principios de esta campaña al Sporting -que pagó unos 22 millones de euros al Almería- y con la misión de sustituir a uno de los goleadores más eficaces de la historia de los 'leones', el sueco Viktor Gyökeres.

Tres meses después, el natural de Santa Marta es la primera opción en ataque del técnico Rui Borges y, según el propio jugador, atraviesa "el mejor momento" de su carrera y de su vida.

"Llegué al Sporting para ser feliz y lo estoy siendo desde el primer momento. La gente me hace sentir a gusto, mi familia está encantada", dijo Suárez en una reciente rueda de prensa.

El delantero también recordó los "años malos" que vivió antes de recalar en Lisboa, con una grave lesión y una depresión durante su paso por el Almería, pero aseguró que "ahora mismo, a nivel personal, es total plenitud".

"Aún me quedan cosas por llenar, vacíos que tengo por dentro, pero trabajo en ello a diario", añadió.

Desde que dejó el Itagüí Leones para jugar en Europa en 2015, Suárez lleva una vida nómada, con etapas en el filial del Granada y el Valladolid, en el Nàstic y en el Zaragoza, estos tres últimos cedidos por el Watford inglés, con el que nunca llegó a debutar.

Pero su estancia en el Zaragoza convenció al Granada para ficharlo y en su segundo paso por Los Cármenes se ganó un puesto en el equipo principal y despertó el interés del Marsella.

Pocas veces fue una opción en el sur de Francia, por lo que regresó cedido a España, al Almería, y en su tercer y último curso en España registró las que hasta ahora son las mejores cifras de su carrera, 31 goles.

Ahora tiene ante sí su mayor escaparate, el fútbol portugués, donde muchos de sus compatriotas tuvieron pases exitosos, como James Rodríguez, Radamel Falcao, Luis Díaz o Fredy Montero.

Con su marcha a la capital de Portugal, Luis Suárez también pretendía hacerse un hueco con Colombia y el pasado septiembre reivindicó en el campo su puesto en el once del técnico Néstor Lorenzo al marcar cuatro goles en la victoria frente a Venezuela (3-6).