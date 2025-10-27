El fútbol sala femenino de Guatemala gana el oro con goleada a Panamá

El bronce se lo adjudicó el equipo de Nicaragua.

Sendos tripletes de Wendy Pineda y Silvia Godoy definieron la final en la que las panameñas recortaron distancias con tantos de Kenia Rangel y Karina Santamaría.

El partido de la final se jugó en el domo Polideportivo de la Ciudad de Guatemala, donde el equipo que dirige María Rossell tuvo que superar el susto de comenzar en desventaja.

"Sabíamos a la selección que nos enfrentábamos y supimos contrarrestar lo que ellas propusieron", dijo la capitana Wendy Pineda a EFE.

"Intentamos hacer nuestro juego y es el reflejo del resultado", añadió la guatemalteca, quien anunció que con el oro ponía punto final a su carrera con la selección guatemalteca.

Guatemala suma con esta conquista 144 preseas doradas en los XII Juegos Centroamericanos 2025.

Panamá, con 36 oros y 35 medallas de plata, ocupa provisionalmente el cuarto lugar en el medallero general por detrás de Costa Rica y El Salvador.