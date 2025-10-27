El Sheffield Wednesday recibe varias ofertas de compra tras declararse insolvente

"Como siempre, hay muchas partes interesadas que probablemente no van a cumplir con los criterios, pero dentro de las numerosas ofertas, creemos que ya hay cuatro o cinco partes interesadas que reunirán todos los requisitos", expresó Kris Wigfield, uno de los administradores designados para buscar comprado

"Hay dos criterios que los nuevos propietarios deben cumplir para poder entablar un diálogo y tener la oportunidad de hacer una oferta. Lo primero es demostrar que podrían hacer viable al club y lo segundo que pasen la pruebas económicas y de personal de la EFL", añadió en un programa de la BBC donde dijo que confía en que el proceso avance con rapidez para que el club tenga nuevos dueños antes de la apertura del mercado de fichajes de enero.

Según establecen las normas de la EFL, el club debe permanecer oficialmente en el mercado durante 28 días antes de otorgar el estatus de comprador preferente.

A pesar del contexto crítico, la afición ha reaccionado con apoyo y, desde el pasado viernes, los seguidores han aportado más de 500.000 libras (575.000 euros aproximadamente) a través de la compra de entradas y material para ayudar a pagar el salario de los jugadores, que llevan meses sin cobrar.

En la derrota este sábado ante el Oxford United, más de 27.000 aficionados acudieron al estadio, firmando la mejor entrada de la temporada.

El Sheffield Wednesday, cuatro veces campeón de liga y tres veces ganador de la FA Cup, no compite en la Premier League desde la temporada 1999-2000 y afronta ahora uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

La última vez que un club del Championship recibió una sanción similar fue el Derby County en 2021, que terminó descendiendo a la League One.