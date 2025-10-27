El sueño del primer Mundial para Uruguay comienza en un Clásico con Argentina

El estadio Centenario de Montevideo será testigo de un duelo que pondrá cara a cara a dos conjuntos que a lo largo de la historia han vivido realidades opuestas: la Albiceleste jugó cuatro de las seis Copas del Mundo de este siglo y la Celeste no pudo hacerlo en toda su historia.

Argentina saltará al campo impulsada por la victoria por 3-1 conseguida frente a Paraguay por la primera fecha, en la que también sumaron de a tres Colombia y Ecuador. Contrario a esto, Uruguay hará su estreno ya que no tuvo actividad.

La Celeste saltará al campo con un once similar al que Ariel Longo utilizó en la última Copa América, pero que en esta oportunidad no contará con dos futbolistas que en dicho torneo sumaron muchos minutos: la centrocampista Ximena Velazco y la atacante Esperanza Pizarro.

De acuerdo con esto, Karol Bermúdez podría comenzar como titular en el centro del campo junto a Pamela González, mientras que Sofía Oxandabarat ocuparía un lugar en el ataque.

La delantera de Nacional fue la gran figura en la última temporada en el plano local y el título que consiguió con el conjunto Tricolor lo complementó con la obtención Premio Charrúa (galardón deportivo entregado anualmente en Uruguay) a mejor futbolista del año.

Del otro lado, es probable que Argentina afronte una nueva edición del Clásico del Río de la Plata con las mismas once jugadoras que el pasado viernes derrotaron 3-1 a Paraguay con anotaciones de Aldana Cometti, Agostina Holzheier y Maricel Pereyra.

Esta última podría volver a liderar el ataque junto a Florencia Bonsegundo y a la delantera del Gremio brasileño Yamila Rodríguez, quien tres años atrás ocupó el tercer lugar del podio en el premio que el periódico uruguayo El País entrega a la mejor jugadora del continente.

De esta forma, Uruguay y Argentina se pondrán cara a cara en un encuentro en el que el visitante buscará su segunda victoria y el local los tres primeros puntos para iniciar el sueño hacia el Mundial de Brasil 2027.

Uruguay: Agustina Sánchez; Laura Felipe, Stephanie Lacoste, Fátima Barone, Stephanie Tregartten; Wendy Carballo, Karol Bermúdez, Pamela González, Juliana Viera; Belén Aquino y Sofía Oxandabarat. Seleccionador: Ariel Longo.

Argentina: Solana Pereyra; Eliana Stabile, Sophia Braun, Agostina Holzheier, Aldana Cometti; Sofía Domínguez, Yanina Preininger, Daiana Falfán; Yamila Rodríguez, Florencia Bonsegundo y Maricel Pereyra. Seleccionador: Germán Portanova.

Árbitro: La venezolana Emikar Calderas.