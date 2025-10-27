Etta Eyong lidera el ataque del Levante: máximo goleador, asistente y rematador

Eyong marcó su quinto gol con el Levante en el empate a uno de su equipo ante el Real Mallorca en Son Moix el domingo y lleva dos goles más que su compañero Iván Romero.

El africano ya marcó con el Villarreal en el inicio de curso antes de fichar por el Levante el pasado 1 de septiembre. Con el equipo amarillo también repartió dos asistencias que, unidas a la que lleva con el Levante, le convierten con tres en el máximo asistente del equipo por delante de Toljan, con dos pases de gol.

Eyong también es el jugador que más remata del Levante. Lleva once disparos, según las estadísticas oficiales de LaLiga, mientras que Iván Romero, que se perdió el partido en Mallorca por un golpe en el gemelo, acumula siete y Carlos Álvarez firma cinco remates.

El joven delantero camerunés se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada en España y junto al delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez es el segundo máximo goleador de Primera, por detrás del madridista Mbappé, con 11 tantos.

