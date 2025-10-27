La Conmebol se une a alianza para proteger el fútbol de la piratería audiovisual

"La incorporación de Conmebol permitirá a Alianza fortalecer sus mecanismos de acción contra la retransmisión ilegal de contenidos, un fenómeno que genera pérdidas millonarias y expone a los usuarios a riesgos de fraude y robo de datos personales", indicó en un comunicado la organización deportiva, con sede en la ciudad paraguaya de Luque.

La institución explicó que el fútbol "es un objetivo principal para las redes de piratería" y que "sitios web y aplicaciones ilícitas ofrecen transmisiones de partidos en vivo, vulnerando los derechos de autor y dañando a toda la cadena de valor: ligas, clubes, operadores de televisión y creadores de contenido".

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, afirmó, citado en la nota de prensa, que tienen la responsabilidad de impulsar acciones para proteger el patrimonio del fútbol sudamericano y "blindarlo de la piratería y del fraude".

Alianza es una organización sin fines de lucro conformada por empresas líderes de la industria audiovisual, cuya "misión es proteger la propiedad intelectual, educar sobre los riesgos de la piratería y colaborar con Gobiernos y autoridades para fortalecer el ecosistema legal y seguro", señaló la Conmebol.

