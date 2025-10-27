Oblak destaca "esta línea, en casa y fuera"

"Hemos hecho una primera parte bastante buena. En la segunda, nos hemos metido demasiado atrás y les hemos dejado opciones. Gran partido de todo el equipo y gran esfuerzo. Tres puntos muy importantes", dijo Oblak a los micrófonos de Movistar+

De los goles encajado hasta este lunes, señaló que les "está costando mucho dejar la portería a cero" y destacó la importancia de Álex Baena, de quien dijo que es "muy importante".

"Nos ha faltado, pero tiene mucha calidad. Quiere el balón y jugar, que es lo que necesitamos aquí. De cara a portería es muy eficaz. Ojalá marque y dé muchas asistencias", apuntó.