Pellegrini: "Las estadísticas no reflejan lo que es el fútbol"

"Fue un partido muy disputado. Tuvieron la calidad de poner 1-0 en el minuto 2 y 2-0 en el 45 con otro golazo. Tuvimos ocasiones para haber descontado, pero no lo hicimos", dijo Pellegrini, quien precisó que no cree que el arbitraje haya sido un factor decisivo en la derrota de su equipo.

El chileno, además, agregó que en el primer tiempo apretaron "muchísimo" ante "un gran equipo que además después de haber marcado tan pronto se fortifica más".

"El 2-0 es un mérito para ellos, que son un buen equipo. Las estadísticas no reflejan lo que es el fútbol", aseveró.