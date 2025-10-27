Philadelphia Union y Vancouver golpean primero

El Vancouver, segundo cabeza de serie en el Oeste, no dio opción al Dallas y le arrolló con goles del mexicano Daniel Ríos, del alemán Thomas Muller, de penalti, y del peruano Kenji Cabrera.

Los canadienses tendrán la posibilidad de rematar el próximo sábado su pase a la segunda ronda, que se disputará a partido único.

En Philadelphia, el Union se llevó un partido espectacular en la tanda de penaltis, tras el 2-2 de los 90 minutos.

El Union, ganador del Supporters' Shield al mejor equipo de la temporada regular, tomó una doble ventaja con goles de Indiana Vassilev y Milan Ilovski entre los minutos 70 y 75.

El Fire forzó la tanda de penaltis con goles de Jonathan Bamba en el minuto 84 y de Jack Elliott en el 93.

Elliott pasó de héroe a villano en los penaltis, al fallar el primero del Fire, después de que Mikael Uhre perdonara el del Union. El fallo del defensa Joel Waterman en el quinto penalti acabó entregando la victoria a Philadelphia.

El segundo partido de la serie se disputará el próximo sábado en Chicago.