A subasta, un cromo de Lamine Yamal valorado en unos 20.000 euros

Los aficionados al fútbol y apasionados del coleccionismo podrán pujar hasta el 8 de noviembre por la estampa con el autógrafo del crack azulgrana, que su vendedor, residente en Italia, consiguió por casualidad en un paquete de cromos.

Desde su debut en la temporada 2023-2024, rememorada en este cromo edición 'rookie', Lamine Yamal ha ido progresando en su carrera hasta convertirse ya en uno de los mejores futbolistas del planeta.

Y es que el internacional español se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido oficial con el Barça, y en su primera temporada completa se alzó con el Trofeo Kopa y el Premio Golden Boy, que distinguen al mejor futbolista joven del mundo.

En este 2025, Lamine Yamal se convirtió en el único futbolista en conquistar de forma consecutiva el Kopa, y fue segundo en la carrera por el Balón de Oro.

