Coquimbo queda a solo un punto del título y Católica puja por volver a la Libertadores

Los Piratas llegaron a 62 puntos con su triunfo 0-1 de visitante ante O’Higgins, tercero en la clasificación con 44 unidades, y mantuvo la ventaja de 14 enteros en el primer lugar prolongando su racha de victorias a 13 partidos.

El equipo aurinegro conservó las posibilidades de alcanzar su título de forma anticipada en un campeonato chileno al que le restan solo cinco jornadas, pero con la Católica aún en la pelea tras derrotar a Universidad de Chile también por 1-0.

Con estos resultados, a Coquimbo le sirve empatar para ser campeón siempre y cuando los Cruzados –segundos con 48 enteros– cedan puntos, algo que no ha ocurrido en sus últimos siete duelos que han sellado con triunfos.

Ante los Laicos, que están en semifinales de la Copa Sudamericana con el argentino Lanús, Católica logró una importante victoria, el domingo, con un gol de Alfred Canales, en el minuto 73, y a pesar de jugar con uno menos casi todo el segundo tiempo por la expulsión del referente Gary Medel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las opciones de campeonar de los Cruzados son más remotas, considerando que los Piratas solo han perdido un partido en 25 fechas, pero también luchan por conservar el lugar en la tabla que les garantiza volver a la Copa Libertadores con un cupo directo.

La derrota dejó a la U de Chile sin título a pesar de tener un partido menos, ubicada en el quinto lugar con 42 unidades en puestos de clasificación a la próxima Sudamericana, pero con opciones de escalar hasta la franja de la Libertadores.

La tabla de posiciones se comprimió en la zona de clasificación a copas, dejando a la liga en un estado de efervescencia con O’Higgins ocupando el último cupo a la fase previa de la Libertadores.

A partir del cuarto puesto que tiene Audax Italiano, con 43 puntos, todo se achica. Los itálicos perdieron 2-1 en su visita al decimosegundo Deportes La Serena que llegó a 24 unidades.

Palestino está sexto con 42 enteros al igual que la U, tras derrotar 2-1 a Everton que es decimocuarto con 22 puntos, y Cobresal sigue séptimo con 41 gracias a su triunfo por 1-0 ante el colista Unión Española, que está decimoquinto con 20 unidades.

La pelea por salvar el descenso también está apretada, pero Deportes Iquique lleva las de perder en la decimosexta plaza con 15 unidades, tras empatar 1-1 con el noveno Huachipato.

Unión La Calera, undécimo con 29 puntos, venció 3-0 al décimo Ñublense que tiene 30, pero ambos están estancados a mitad de tabla con pocas aspiraciones al igual que Colo Colo, que no consigue ganar y está octavo con 35 enteros, mientras que Deportes Limache está decimotercero con 22 puntos.