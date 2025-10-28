El argentino Walter Benítez, titular en Copa de la Liga contra el Liverpool

Benítez fue el héroe de los londinenses en la anterior ronda de esta competición al salvar dos lanzamientos en la tanda de penaltis contra el Milwall. Sin embargo, el futbolista de Chaco sufrió una lesión en un dedo tras esa victoria y no ha podido disputar ningún minuto más contra el Palace, ni en Premier League ni en Liga Conferencia, siendo el elegido Dean Henderson.
"No es un regalo, se lo merece", dijo Oliver Glasner, entrenador del Palace este martes en rueda de prensa.
"Lo está haciendo muy bien en los entrenamientos y se merece tener algunos minutos", añadió el austríaco sobre el ex de Quilmes y Niza.
En Anfield, el Palace buscará los cuartos de final de la Copa de la Liga por segunda temporada consecutiva. Sería la primera vez que lo consigue desde la temporada 1991-1992 y 1992-1993.
