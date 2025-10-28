El PSG batió su récord de ingresos y redujo sus pérdidas la pasada campaña

El campeón de Europa se benefició de la gran temporada que hizo el primer equipo para conseguir tan elevado nivel de ingresos, sólo superado por el Real Madrid español y el Manchester City inglés.
Y lo hizo pese a la caída de los ingresos generados por los derechos de retransmisión en Francia y por la ausencia de gira de pretemporada, que fue compensada ampliamente por los 46 millones que le generó su participación en el Mundial de clubes, donde acabó subcampeón.
A ello se sumó el incremento derivado de las ventas de entradas en el estadio, las ventas de camisetas y de otros productos derivados y la llegada de nuevos patrocinadores asociados a la buena temporada deportiva del equipo que entrena el español Luis Enrique Martínez.
En total, el club ingresó 31 millones de euros más que la pasada temporada, muy lejos de los apenas 99 millones de euros que ingresaba el PSG en 2011, antes de la llegada de los actuales propietarios cataríes.
De esta forma, las pérdidas se situaron en los 60 millones, lo que les permitirá pedir que se levante el mecanismo de vigilancia impuesto por la UEFA en 2022 por no respetar el 'juego limpio' financiero.
Con sus nuevas cuentas, el club francés asegura que los gastos relativos al equipo están por debajo del 70 % de los ingresos del club, por lo que asegura cumplir las obligaciones de la UEFA.