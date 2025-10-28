El PSG batió su récord de ingresos y redujo sus pérdidas la pasada campaña

París 28 oct (EFE).- El París Saint-Germain elevó sus ingresos un 4 % la pasada temporada para marcar un nuevo récord de 837 millones de euros, con lo que redujo sus pérdidas hasta los 70 millones, por lo que pedirá que se levante la advertencia que pesa sobre sus cuentas en la UEFA.