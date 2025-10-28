España jugará en Italia el 11 de noviembre y Velasco ofrece una prelista de 30 jugadores

La convocatoria definitiva, de 14 jugadores, se hará pública el próximo lunes, 3 de noviembre. La concentración arrancará el domingo 9, cuando la expedición viajará a Italia.
Las dos novedades en la lista son el pívot Iván de Uña Feliz, Malaguti, del ATP Ribera de Navarra, y el ala Carlos Gómez Jerez, del Córdoba Patrimonio de la Humanidad).
Los 30 jugadores convocados son los siguientes:
-Porteros: José Miguel Oliver Solano (Jimbee Cartagena), Jesús Herrero Parrón (Movistar Inter), Dídac Plana Oltra (Barça), Asier Llamas Echevarría (Osasuna Magna) y Antonio Navarro López (Quesos El Hidalgo Manzanares).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
-Cierres: Francisco Tomaz Braga Nunes Cavalcante (Jimbee Cartagena), Antonio Pérez Ortega (Barça), Raúl Gómez del Olmo y José Antonio Fernández Raya (Movistar Inter).
-Alas: Miguel Ángel Cano Mellado (Jimbee Cartagena) y Ricardo Mayor Gonzálvez, Rafael García Aguilera (ElPozo Murcia) y David Álvarez Munteís (ElPozo Murcia).
-Ala-pívots: Francisco José Cortés Hernández (Jimbee Cartagena), Cecilio Morales Barbado y Javier Mínguez Rubio (Movistar Inter), David Novoa del Hoyo (O Parrulo), Pablo Muñoz Moya (Servigroup Peñíscola), Gonzalo Castejón Fluixa (Jimbee Cartagena), Pol Pacheco González (Barça), Daniel López López (Jaén Paraíso Interior), Mario Rivillos Plaza (Palma Futsal), Francisco Paniagua Soler (Movistar Inter) y Carlos Gómez Jerez (Córdoba Patrimonio de la Humanidad).
-Ala-pívots: Adolfo Fernández Díaz (Barça), Daniel Gabriel García (Quesos El Hidalgo Manzanares) y Esteban Cejudo Guerrero (Jaén Paraíso Interior).
-Pívots Jesús García del Pino Gordillo (MFK Tyumen), Diego Sancho Bonet (Servigroup Peñíscola) e Iván de Uña Feliz (ATP Iluminación Ribera Navarra).