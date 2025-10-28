Heung-min Son desea despedirse en Londres de la afición del Tottenham

El surcoreano, que llegó a los 'Spurs' en 2015 procedente del Bayer Leverkusen, jugó su último partido en su país, concretamente en Seúl, durante una gira de pretemporada.

"Creo que ha llegado el momento de decirlo. Aquella despedida no fue la que yo quería. Me gustaría volver a Londres para ver a todos los aficionados del Tottenham y despedirme delante de ellos porque creo que me lo merezco y ellos también merecen verme para poder decirme adiós. Va a ser un día muy especial y no puedo esperar a que llegue", expresó el delantero en un canal de noticias surcoreano.

Son disputó 454 partidos, marcó 173 goles y repartió 96 asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador extranjero de la historia del club y ayudó a levantar la Liga Europa en 2025, poniendo fin a una sequía de 17 años sin título de la entidad.

En Estados Unidos ha brillado desde su llegada a la MLS, con nueve goles y tres asistencias en solo diez partidos, llevando a Los Ángeles FC a terminar tercero en la temporada regular de la Conferencia Oeste y a clasificarse para los playoffs, donde jugarán la primera ronda de octavos de final contra el Austin.

Además, ha sido galardonado con el premio al gol del año 2025 gracias al espectacular tanto de falta directa que anotó ante el FC Dallas el pasado 23 de agosto en el Toyota Stadium.