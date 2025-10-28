La IFAB propondrá que el VAR pueda intervenir ante una segunda tarjeta amarilla incorrecta

En una reunión virtual de los Comités Asesores Técnicos y de Fútbol (FAP-TAP), presidida por Noel Mooney, director ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Gales, la IFAB debatió varios asuntos, una de ellas en relación con el protocolo del árbitro asistente de vídeo (VAR).

Se debatió, entre otras cosas, que los árbitros de vídeo deberían tener la posibilidad de intervenir cuando se haya mostrado una segunda tarjeta amarilla incorrecta. Esta propuesta se presentará en la reunión anual de la IFAB, que se celebrará el 20 de enero de 2026 en Londres.

Además se debatieron medidas adicionales para mejorar el flujo del juego y minimizar las interrupciones y la pérdida de tiempo, como la posibilidad de ampliar la cuenta atrás a los saques de banda y de puerta.

La cuenta atrás ya se aplica para evitar que los porteros retengan el balón durante demasiado tiempo (un límite de ocho segundos acompañado de una cuenta atrás visual de cinco segundos por parte del árbitro y la concesión de un saque de esquina en caso de infracción).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para implementar otras formas de mejorar el flujo del juego y reducir las interrupciones del ritmo, la IFAB deliberó sobre si el principio de la cuenta atrás podría aplicarse a los saques de banda y a los saques de puerta, así cómo reducir la cantidad de tiempo perdido debido a las interrupciones causadas por lesiones y sustituciones.